تردّد أن تأنيباً وجِّه للجهة الطبية المسؤولة عن كشف أجواء اللجنتين العلمية والصحية، في ما خص مصير الإقفال العام في البلاد، بعد الإثنين المقبل، وفق أسرار "اللواء".