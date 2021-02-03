لبنان

الاتصالات لم تنقطع

Lebanon 24
03-02-2021 | 00:07
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وفقاً لمعلومات نائب في كتلة وازنة، فان الاتصالات لم تنقطع بين حزب فاعل، وفريق الرئيس المكلف، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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