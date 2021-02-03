تنسيق بري مع "حزب الله" يحرّك المياه

حرّك حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري، بخصوص عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل في الحكومة الجديدة، وما استتبعه من رد من رئاسة الجمهورية، المياه الراكدة في ما يتصل بعملية تأليف الحكومة، في ما بدا تأييداً واضحاً من جانب "الثنائي الشيعي" لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في ما خص رفضه إعطاء رئيس الجمهورية ميشال عون الثلث المعطل.وكشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" أن "مواقف بري كانت بالتنسيق مع حليفه "حزب الله"، كونه يعبر عن وجهة نظر مشتركة مع الحزب في الموضوع الحكومي، الأمر الذي يوحي أن "حزب الله" ليس مؤيداً لحصول "التيار الوطني الحر" على الثلث المعطل، باعتبار أن وضع البلد المزرية على الأصعدة كافة، تتطلب التعجيل في تشكيل الحكومة للقيام بدورها في عملية الإنقاذ".