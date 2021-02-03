لبنان

تنسيق بري مع "حزب الله" يحرّك المياه

Lebanon 24
03-02-2021 | 00:14
A-
A+
Doc-P-790301-637479082721535481.jpg
Doc-P-790301-637479082721535481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حرّك حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري، بخصوص عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل في الحكومة الجديدة، وما استتبعه من رد من رئاسة الجمهورية، المياه الراكدة في ما يتصل بعملية تأليف الحكومة، في ما بدا تأييداً واضحاً من جانب "الثنائي الشيعي" لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في ما خص رفضه إعطاء رئيس الجمهورية ميشال عون الثلث المعطل.
وكشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" أن "مواقف بري كانت بالتنسيق مع حليفه "حزب الله"، كونه يعبر عن وجهة نظر مشتركة مع الحزب في الموضوع الحكومي، الأمر الذي يوحي أن "حزب الله" ليس مؤيداً لحصول "التيار الوطني الحر" على الثلث المعطل، باعتبار أن وضع البلد المزرية على الأصعدة كافة، تتطلب التعجيل في تشكيل الحكومة للقيام بدورها في عملية الإنقاذ".
وأشارت، إلى أنه "رغم تجدد المسعى الفرنسي، إلا أنه لن يسجل أي خرق في جدار الأزمة، في حال لم يبد "حزب الله" الليونة المطلوبة، ويسهل عملية التأليف مع حليفه "العوني"، ليكون للبلد حكومة في وقت غير بعيد.
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:33 | 2021-02-03
09:30 | 2021-02-03
09:28 | 2021-02-03
09:15 | 2021-02-03
09:00 | 2021-02-03
08:55 | 2021-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website