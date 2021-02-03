20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تنسيق بري مع "حزب الله" يحرّك المياه
Lebanon 24
03-02-2021
|
00:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
حرّك حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري، بخصوص عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل في الحكومة الجديدة، وما استتبعه من رد من رئاسة الجمهورية، المياه الراكدة في ما يتصل بعملية تأليف الحكومة، في ما بدا تأييداً واضحاً من جانب "الثنائي الشيعي" لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في ما خص رفضه إعطاء رئيس الجمهورية ميشال عون الثلث المعطل.
وكشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" أن "مواقف بري كانت بالتنسيق مع حليفه "حزب الله"، كونه يعبر عن وجهة نظر مشتركة مع الحزب في الموضوع الحكومي، الأمر الذي يوحي أن "حزب الله" ليس مؤيداً لحصول "التيار الوطني الحر" على الثلث المعطل، باعتبار أن وضع البلد المزرية على الأصعدة كافة، تتطلب التعجيل في تشكيل الحكومة للقيام بدورها في عملية الإنقاذ".
وأشارت، إلى أنه "رغم تجدد المسعى الفرنسي، إلا أنه لن يسجل أي خرق في جدار الأزمة، في حال لم يبد "حزب الله" الليونة المطلوبة، ويسهل عملية التأليف مع حليفه "العوني"، ليكون للبلد حكومة في وقت غير بعيد.
المصدر:
السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
لا تمديد للاقفال؟.. البلد الى الفتح التدريجي بعد 8 شباط
Lebanon 24
لا تمديد للاقفال؟.. البلد الى الفتح التدريجي بعد 8 شباط
15:20 | 2021-02-02
02/02/2021 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
23:07 | 2021-02-02
02/02/2021 11:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني كتورة حديث اللبنانيين ويتصدر قائمة التراند.. ما قصته؟ (فيديو)
Lebanon 24
طوني كتورة حديث اللبنانيين ويتصدر قائمة التراند.. ما قصته؟ (فيديو)
11:19 | 2021-02-02
02/02/2021 11:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"رحل أبي هزمه كورونا"... إعلامية تنعى والدها: التقط العدوى من غرفة غسيل الكلى
Lebanon 24
"رحل أبي هزمه كورونا"... إعلامية تنعى والدها: التقط العدوى من غرفة غسيل الكلى
16:00 | 2021-02-02
02/02/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استمتعوا بالطقس المستقر.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد
Lebanon 24
استمتعوا بالطقس المستقر.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد
11:38 | 2021-02-02
02/02/2021 11:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:33 | 2021-02-03
سليم عون: اليوم اغتيل داني شمعون مرة ثانية
09:30 | 2021-02-03
وينن "توم وجيري"
09:28 | 2021-02-03
بلال عبدالله: المعابر نزف يومي لآخر مدخراتنا وخيانة موصوفة
09:15 | 2021-02-03
روق شوي وخفف حكي
09:00 | 2021-02-03
المسار القانوني لتوقيف قاتل زينة كنجو.. والنشرة الحمراء
08:55 | 2021-02-03
تعميم هام من قنصلية لبنان في دبي.. هذه تفاصيله (صورة)
فيديو
فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد انفجار مركبة SN9 الفضائية لدى هبوطها التجريبي
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد انفجار مركبة SN9 الفضائية لدى هبوطها التجريبي
09:00 | 2021-02-03
03/02/2021 09:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة غضب عارمة... الشرطة تعتقل طفلة برذاذ الفلفل! (فيديو)
Lebanon 24
موجة غضب عارمة... الشرطة تعتقل طفلة برذاذ الفلفل! (فيديو)
23:00 | 2021-02-02
03/02/2021 09:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ الجميع بقرار الاعتزال.. وتكشف السبب (فيديو)
Lebanon 24
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ الجميع بقرار الاعتزال.. وتكشف السبب (فيديو)
15:00 | 2021-02-02
03/02/2021 09:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact