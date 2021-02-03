دياب قد يقوم بزيارة إلى بغداد

علمت "اللواء" أن "الرئيس حسّان دياب قد يقوم بزيارة بغداد ولقاء زميله العراقي، وإبلاغه تقدير لبنان للمبادرة العراقية الأخوية، والبحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.