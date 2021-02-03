لبنان

دياب قد يقوم بزيارة إلى بغداد

Lebanon 24
03-02-2021 | 00:42
A-
A+
Doc-P-790307-637479099110495313.jpg
Doc-P-790307-637479099110495313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علمت "اللواء" أن "الرئيس حسّان دياب قد يقوم بزيارة بغداد ولقاء زميله العراقي، وإبلاغه تقدير لبنان للمبادرة العراقية الأخوية، والبحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
هل تتجنب حكومة دياب اقرار موازنة 2021؟
lebanon 24
03/02/2021 09:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بحث في وضع قطاع الاتصالات مع الوزير طلال حواط، حيث قدم له الوزير نتائج اداء القطاع عن سنة ٢٠٢٠
lebanon 24
03/02/2021 09:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اطلع من وزير الصحة العامة حمد حسن على آخر المستجدات المتعلقة بانتشار وباء كورونا، لا سيما مع اقتراب موعد وصول الجرعات الأولى من اللقاح
lebanon 24
03/02/2021 09:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بارود: حكومة دياب مُلزمة دستورياً إعداد الموازنة
lebanon 24
03/02/2021 09:43:03 Lebanon 24 Lebanon 24

دياب

حكومة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:33 | 2021-02-03
09:30 | 2021-02-03
09:28 | 2021-02-03
09:15 | 2021-02-03
09:00 | 2021-02-03
08:55 | 2021-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website