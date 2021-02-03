لبنان

لا تحرّكات تترجم إتّصال ماكرون بعون

Lebanon 24
03-02-2021 | 00:47
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أوضحت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة انه "لم تحصل امس اي اتصالات أو تحركات تترجم نتائج اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون نهاية الاسبوع الماضي"، فيما بقيت دوائر قصر بعبدا متكتمة على ما دار فيه".
وأضافت المصادر عبر "اللواء" ان "الرئيس الفرنسي لم يكن مقتنعا بالاسباب التي سمعها من الرئيس ميشال عون عن التأخر بتشكيل الحكومة، وحاول حثّ الاخير على تجاوز الخلافات والاسراع بتشكيل الحكومة، بينما أظهر انغلاق الرئاسة الاولى على نفسها وعدم مبادرتها بترجمة فحوى الاتصال مع ماكرون الى معاودة التحركات والاتصالات لتشكيل الحكومة، بأن الاتصال لم يكن كما يتمناه رئيس الجمهورية ميشال عون".
ومن ناحية ثانية لاحظت المصادر تجنّب تكتل لبنان القوي برئاسة باسيل في بيانه الاسبوعي التطرق الى موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافض حصول اي طرف على الثلث المعطل، ما يعني دخول طرف ثالث والمرجح ان يكون حزب الله تحديدا لتفادي اتساع المشكلة بين الرئاستين الاولى والثانية وحصر ذيولها بما صدر عن قصر بعبدا ردا على بيان بري".
المصدر: اللواء
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