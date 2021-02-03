لبنان

لبنان يسلّم سويسرا الخميس جوابه بشأن تحويلات سلامة المالية

Lebanon 24
03-02-2021 | 01:20
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ينتظر أن يسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات غدا، جوابه إلى السلطات السويسرية على طلب المساعدة القضائية الوارد من المدعي العام السويسري، المتعلّق بالتحويلات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدته ماريان الحويّك وشقيقه رجا سلامة، والتي تحوم حولها شبهات "تبييض أموال واختلاس"، على حد ما ورد في كتاب النائب العام السويسري.

وأكد مصدر قضائي لبناني لـ "الأنباء" أن "عويدات سيرسل جوابه معززا بالمستندات اللازمة التي تقتضيها أصول التعاون القضائي بين البلدين، رغم إعلان الأشخاص المذكورين أعلاه عن رغبتهم بالمثول أمام القضاء السويسري للدفاع عن أنفسهم تجاه التهم المنسوبة إليهم".
ولفت المصدر القضائي إلى أن "جواب القاضي عويدات إلى نظيره السويسري سيستند الى مضمون الإفادات التي أدلى بها أمامه كل من سلامة وشقيقه ومساعدته، والى المستندات التي سيتسلمها من الجهات التي طلب منها المعلومات المشار اليها"، متوقّعاً أن "يزود القضاء السويسري بأجوبة إلحاقية في ضوء ما يتوفر له من معطيات إضافية في الأيام المقبلة".
المصدر: الانباء الكويتية
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