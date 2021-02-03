يقول أحد المقربين إلى دولة عربية كبيرة قدّمت مساعدات إنسانية اخيرا، إنّها لا تحمل أي مبادرة سياسية ومتمسّكة بالتنسيق مع واشنطن ودول الخليج حول الملف اللبناني.