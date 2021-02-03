لبنان

لا مبادرة

Lebanon 24
03-02-2021 | 04:32
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يقول أحد المقربين إلى دولة عربية كبيرة قدّمت مساعدات إنسانية اخيرا، إنّها لا تحمل أي مبادرة سياسية ومتمسّكة بالتنسيق مع واشنطن ودول الخليج حول الملف اللبناني.
 
المصدر: النهار
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