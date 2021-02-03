لبنان

الكابيتال كونترول

Lebanon 24
03-02-2021 | 04:32
A-
A+
Doc-P-790327-637479254724664211.jpg
Doc-P-790327-637479254724664211.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقول مرجع نيابي ان قانون الكابيتال كونترول يريح ادارات المصارف ولا يحقق نفعا للمودعين الا اذا اقر ضمن ضوابط وشروط تحفظ حق المواطنين.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
المصارف التزمت بزيادة الـ20%... هل يمدّد "المركزي" مهلة توفير السيولة للمصارف المراسلة؟
lebanon 24
03/02/2021 09:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قانون معجل مكرر لتكتل الجمهورية القوية حول تسهيل دمج المصارف
lebanon 24
03/02/2021 09:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تواصل بين سلامة وفرنسا بشأن المصارف.. وترقب لشهر آذار
lebanon 24
03/02/2021 09:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: الوضع صعب وبإمكان اللبنانيين سحب أموالهم من المصارف!
lebanon 24
03/02/2021 09:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الكابيتال كونترول

المصارف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:33 | 2021-02-03
09:30 | 2021-02-03
09:28 | 2021-02-03
09:15 | 2021-02-03
09:00 | 2021-02-03
08:55 | 2021-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website