لبنان

اتصالات معارضة

Lebanon 24
03-02-2021 | 04:39
A-
A+
Doc-P-790328-637479258538481794.jpg
Doc-P-790328-637479258538481794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلم ان اتصالات بين حزبين معارضين تتكثف من أجل تأليف جبهة معارضة، لكن الخلاف حول بعض العناوين الكبرى لا يزال قائماً.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
"غضب" البطريرك على السلطة الحاكمة يتزايد.. ومباركة لجبهة معارضة ببرنامج واضح
lebanon 24
03/02/2021 09:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
‏مسؤول صحي إيطالي يحث الحكومة على شراء اللقاح الروسي دون تضييع للوقت
lebanon 24
03/02/2021 09:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسلان من بكركي: بحثنا في تشكيل الحكومة وكيفية الخروج بحلول جدية للمآزق
lebanon 24
03/02/2021 09:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسلان من بكركي: بحثنا في تشكيل الحكومة والتدقيق الجنائي وكيفية الخروج بحلول جدية للمآزق
lebanon 24
03/02/2021 09:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24

معارضة

الحكومة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:33 | 2021-02-03
09:30 | 2021-02-03
09:28 | 2021-02-03
09:15 | 2021-02-03
09:00 | 2021-02-03
08:55 | 2021-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website