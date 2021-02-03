...والمي مقطوعة يا افندي

تردد أنّ الشركة المتعهدة إنشاء سد جنة تقاضت /10,662,000/ دولار، تعويضاً عما أسمته عراقيل وتأخيراً في التنفيذ، وذلك من دون الاستحصال على موافقة الاستشاري المشرف ومكتب التدقيق الفني bureau veritas وبلا تقديم أي مستندات تبرر كلفة الضرر الذي يستوجب التعويض.