عمل والعائلات الاكثر فقرا

تبين أنه تم تخصيص مبلغ 40 مليون دولار كمصاريف تشغيلية لمشروع الأسر الأكثر فقراً الممول من البنك الدولي، وبدأت الأحزاب السياسية التنافس على الشركات التي سيتم التعاقد معها لإجراء أعمال المسح الميداني للعائلات وتعبئة الاستمارات والتي من المتوقع أن توظّف حوالى 1000 شخص.