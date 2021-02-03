لبنان

"غضب" البطريرك على السلطة الحاكمة يتزايد.. ومباركة لجبهة معارضة ببرنامج واضح

Lebanon 24
03-02-2021 | 06:11
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كتب الآن سركيس في "نداء الوطن" تحتدم المعركة السياسية أكثر مع كل حدث يمكن أن يُسرّع تأليف الحكومة، ويبقى الأساس وجود طبقة سياسية لا تريد التنازل لمصلحة البلد ومن أجل فقراء طرابلس وكل لبنان.
 
ولا يزال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يُجري الإتصالات بالأفرقاء المعنيّين بتأليف الحكومة، ويتواصل مع الرئاسة الفرنسية وينسّق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من أجل تدوير الزوايا، في حين أن مفتاح الحلّ موجود في طهران بالدرجة الأولى، والتي تنتظر المسار الذي ستسلكه إدارة الرئيس جو بايدن.

وفي هذه الأثناء، يرى فريق معارض أساسي أن ترك أطراف السلطة والأكثرية الحاكمة تتحكّم بالبلاد بهذه الطريقة سيوصل إلى الدمار، وهذا الأمر يوجب إنشاء جبهة معارضة للتصدّي لكل خروج عن الدستور ومنع أخذ لبنان إلى المحور الإيراني. ويبدو رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ورئيس الحزب "التقدّمي الإشتراكي" وليد جنبلاط من أكثر الساعين للوصول إلى مثل هكذا جبهة، لكن كل على طريقته، فـ"القوات" تريد جبهة كاملة متكاملة تضع برنامج عمل إنقاذياً يطال المستوى الإقتصادي والمالي والأهم السيادي وكل ما يتعلّق بسلاح "حزب الله" وبقية الميليشيات، في حين أن جنبلاط يعارض لكن من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع "الحزب" لأنه يعتبر أن موازين القوى لا تسمح بذلك الآن.
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المصدر: نداء الوطن
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