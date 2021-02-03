ما معا خبر

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Lebanon 24
03-02-2021 | 06:25
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قالت مصادر التيار الوطني الحر لـ "الجمهورية" ان قيادة التيار لم تكن على علم بوجود اي مبادرة حكومية للرئيس نبيه بري ولم تطلع على اي شيء من هذا القبيل.
المصدر: الجمهورية
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التيار الوطني الحر

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