لبنان

لا مبعوثين فرنسيين في لبنان قريبا رغم الاتصالات المكثفة

Lebanon 24
03-02-2021 | 06:41
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قالت مصادر قريبة من الرئيس ميشال عون لـ"الديار": "ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حرك، لا شك، المياه الحكومية الراكدة، لكن السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه هو ما اذا كانت حركته ستصل الى الخواتيم المنشودة، وهو أمر لم يتضح بعد بانتظار ما ستكون عليه المرحلة الثانية من الحركة الفرنسية، خاصة انه يبدو انه ستتم الاستعاضة بالاتصالات المكثفة كبديل عن ارسال مبعوثين الى بيروت التزاما بالاجراءات الفرنسية المشددة المرتبطة بالسفر بسبب "كورونا".
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