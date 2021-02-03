بكركي لا تتدخل

قال المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض لـ"اللواء": "ان اللقاء بين البطريرك بشارة الراعي والنائب طلال ارسلان جرى فيه الحديث عن ضرورة العودة إلى الاصالة الوجدانية والجذورالوطنية والميثاق الوطني الذي كان الامير الراحل مجيد ارسلان احد اركانه".

وقال: "شكر ارسلان البطريرك على مساعيه لتشكيل الحكومة سريعاً "لأنه يمثل الامل الكبير لمعظم اللبنانيين، وشدد على ان يستمر في هذا الدور ليأخذ مداه".

واوضح غياض رداً على سؤال: "من الطبيعي ان النائب ارسلان طرح موضوع توسيع الحكومة الى 20 وزيراً لتحسين التمثيل الدرزي بشكل عادل، لكن البطريرك لا يدخل بالتفاصيل والارقام لكنه يركز على حسن تمثيل الطوائف والشرائح بشكل عادل، ولو عبر وزراء اخصائيين في حكومة مهمة إنقاذية. والبطريرك لا زال يواصل إتصالاته بعيدا عن الاعلام مع كل الاطراف بهدف تقريب وجهات النظر".