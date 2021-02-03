لبنان

أيها اللبنانيون.. بلازما دمائكم تُباع في السوق السوداء

Lebanon 24
03-02-2021 | 07:06
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حذر رئيس قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور غسان ‏سكاف في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية من " مخالفة خطيرة، وهي توجّه عدد من التجّار إلى بيع بلازما المتعافين من مرضى كورونا في ‏الأسواق السوداء، علماً أنة إستخدام البلازما في أولى مراحل الإصابة قد يفيد المريض، لإحتوائها على مضادات ‏مخصصة لمحاربة الفيروس". وأبدى سكاف خشيته من التداعيات التي ستظهر إثر بطء عملية تسليم اللقاح، مؤكدا أن ‏كلفتها ستكون باهظة على صعيد خسارة الأرواح‎.‎
وحذر من خطورة الأرقام المُسجّلة، خصوصاً لجهة نسبة إيجابية الفحوصات ليوم الأحد، والتي بلغت 48.3%، لافتا ‏إلى أن "الرقم المذكور خطير جدا، وقد يكون الأعلى عالمياً، فقد تبيّن إصابة 2011 شخص من أصل 4160، ما يعني ‏واحد من كل إثنين مُصاب بالفيروس‎".‎
وأشار إلى أن "ما من سبب منطقي لتدني أعداد الفحوص اليومية، في حين أن ‏إحتواء الوباء يستوجب مسحاً شاملاً لمختلف القرى والبلدات، بالتعاون مع البلديات والجيش، عبر إجراء الفحوص، ‏وخصوصاً تلك الـRapid Tests، التي تعطي النتيجة بسرعة وذات تكلفة متدنيّة جداً، ما سيساعد في تقييم الواقع ‏الوبائي أكثر، وعزل المصابين، ويغني عن الإغلاق التام وتداعياته الصعبة على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي"، ‏معتبراً أن "الإجراءات السابقة التي تم إتخاذها برهنت فشل سوء الإدارة، وكشفت عجز الدولة‎".‎

المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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