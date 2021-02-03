سفيرة أوروبية ممتعضة

علم أن سفيرة إحدى الدول الاوروبية أبدت امتعاضها من نمط تعامل بعض الاوساط اللبنانية مع ملف قضائي ‏حرّكه قضاء تلك الدولة‎، بحسب أسرار "الجمهورية".