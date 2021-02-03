لبنان

سفيرة أوروبية ممتعضة

Lebanon 24
03-02-2021 | 07:14
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علم أن سفيرة إحدى الدول الاوروبية أبدت امتعاضها من نمط تعامل بعض الاوساط اللبنانية مع ملف قضائي ‏حرّكه قضاء تلك الدولة‎، بحسب أسرار "الجمهورية". 
 
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