لبنان

الحريري توّجه الى مصر.. هذا جدول أعماله

Lebanon 24
03-02-2021 | 07:38
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توجّه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى جمهورية مصر العربية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط ويجري معهم محادثات تتناول اخر المستجدات والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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