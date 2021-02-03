لبنان

وقفة احتجاجية لاهالي الموقوفين بأعمال شغب طرابلس

Lebanon 24
03-02-2021 | 08:08
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اعلن اهالي الموقوفين بأعمال شغب طرابلس تنفيذ وقفة احتجاجية صباح اليوم عند الساعة العاشرة صباحاً.

وسيقوم الاهالي بالاحتجاج امام مركز مخابرات الجيش في القبة. 
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