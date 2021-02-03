وقفة احتجاجية لاهالي الموقوفين بأعمال شغب طرابلس

اعلن اهالي الموقوفين بأعمال شغب طرابلس تنفيذ وقفة احتجاجية صباح اليوم عند الساعة العاشرة صباحاً.



وسيقوم الاهالي بالاحتجاج امام مركز مخابرات الجيش في القبة.