بسبب سرقة أغطية الصرف الصحي.. وقعت السيارة بالحفرة (صورة)

تشهد مناطق طرابلس وضواحيها سرقة يومية لاغطية المجاري الصحية بهدف بيعها.

ويقوم السارقون بسرقة الاغطية الحديدية وبيعها لدى محلات بيع الخردة بأسعار حسب وزن الحديد، ما يؤدي لترك الحفرة مفتوحة في الطريق.وقد تسببت هذه الحفر بسقوط احدى السيارات في منطقة المنكوبين.