اصابة مواطن بطعنات مختلفة في الزاهرية

وقع اشكال في منطقة الزاهرية - طرابلس مساء أمس الثلاثاء بين شابين تطور الى تضارب، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وتعرض الشاب "عمر ش." لعدة طعنات مختلفة ما ادى لنقله الى المستسفى للعلاج.وقد فتحت القوى الامنية تحقيقاً بالحادث وتعمل على ملاحقة المعتدي.