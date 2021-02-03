إخماد حريق داخل شقة في أدونيس.. إخلاء 3 أشخاص بينهم طفلان

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونيه، حريقا اندلع صباح اليوم الأربعاء داخل شقة تقع في الطبقة الثالثة من مبنى سكني في أدونيس، أخلت 3 مواطنين بينهم طفلان من سكان الشقة بسبب الانتشار الكثيف لسحب الدخان، واقتصرت الأضرار على الماديات.