لبنان

إخماد حريق داخل شقة في أدونيس.. إخلاء 3 أشخاص بينهم طفلان

Lebanon 24
03-02-2021 | 08:42
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أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونيه، حريقا اندلع صباح اليوم الأربعاء داخل شقة تقع في الطبقة الثالثة من مبنى سكني في أدونيس، أخلت 3 مواطنين بينهم طفلان من سكان الشقة بسبب الانتشار الكثيف لسحب الدخان، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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لبنان

حريق

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