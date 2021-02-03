روق شوي وخفف حكي

طُلب من شخصية على علاقة بالقطاع الصحي وطامحة لدخول الحكومة بعد اشارات تلقتها في هذا الصدد، تخفيف الكلام في الملف الصحي المتعلق بجائحة كورونا، بعدما تسببت تصريحاته بالمزيد من الهلع لدى المواطنين. وقد تلقت هذه الشخصية اتصالا من مسؤول بارز قال له "وزير وجايي بس خفف حكي".