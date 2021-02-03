بلال عبدالله: المعابر نزف يومي لآخر مدخراتنا وخيانة موصوفة

كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "لقد نفذت الدولة اللبنانية الإقفال بداعي جائحة كورونا بشكل مقبول على أمل أن ينعكس ذلك على أرقام الإصابات وجهوزية القطاع الاستشفائي. إلا الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية، بقيت مستثناة من الإقفال، لتهريب كل أنواع السلع المدعومة والأدوية. نزف يومي لآخر مدخراتنا وخيانة موصوفة".