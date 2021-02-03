لبنان

سليم عون: اليوم اغتيل داني شمعون مرة ثانية

Lebanon 24
03-02-2021 | 09:33
A-
A+
Doc-P-790405-637479417457028106.jpg
Doc-P-790405-637479417457028106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون عبر حسابه على "تويتر"، وكتب قائلا: "اليوم اغتيل داني شمعون مرة ثانية".
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل النائب سليم عون واكد له اهتمامه بمطالب زحلة والبقاع وبضرورة تطبيق الدولار الطالبي وفق الالية المحددة بالقانون الذي اقره مجلس النواب
lebanon 24
03/02/2021 13:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24

سليم عون

داني شمعون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2021-02-03
13:05 | 2021-02-03
13:02 | 2021-02-03
12:59 | 2021-02-03
12:58 | 2021-02-03
12:30 | 2021-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website