لبنان

مخباط يكشف سبب ارتفاع عدد الوفيات بكورونا.. وهذا ما قاله عن اللقاح

Lebanon 24
03-02-2021 | 10:05
A-
A+
Doc-P-790415-637479437541747933.jpg
Doc-P-790415-637479437541747933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف الاخصائي في الأمراض الجرثومية البروفيسور جاك مخباط عن أنّ نسبة الإصابات بفيروس كورونا التي تدخل الى العناية الفائقة لا تزال مرتفعة رغم الاقفال ولا تراجع ملحوظا بنسبة الإصابات التي تحتاج الى العناية الفائقة، موضحا أن ارتفاع عدد الوفيات اليوم هو انعكاس لتفشي الفيروس منذ 3 أسابيع.

 

مخباط وفي حديث الى "صوت كل لبنان" اعتبر أن أي قرار سيتخذه المعنيون لناحية تمديد الاقفال أو إعادة فتح البلد تدريجيا يجب أن يكون مقروناً بسلسلة شروط، فاستمرار الاقفال يعني تأمين الدعم المالي للمياومين، أما إعادة الفتح التدريجي فتعني التشدد بالإجراءات.

 

وشدد مخباط على أن التردد بتلقي اللقاح ليس في مكانه وقد آن الأوان لبدء عملية التلقيح حتى نتمكن من لحظ انخفاض عدد الإصابات خلال شهرين أو ثلاثة.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2021-02-03
13:05 | 2021-02-03
13:02 | 2021-02-03
12:59 | 2021-02-03
12:58 | 2021-02-03
12:30 | 2021-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website