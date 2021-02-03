مخباط يكشف سبب ارتفاع عدد الوفيات بكورونا.. وهذا ما قاله عن اللقاح

كشف الاخصائي في الأمراض الجرثومية البروفيسور جاك مخباط عن أنّ نسبة الإصابات بفيروس كورونا التي تدخل الى العناية الفائقة لا تزال مرتفعة رغم الاقفال ولا تراجع ملحوظا بنسبة الإصابات التي تحتاج الى العناية الفائقة، موضحا أن ارتفاع عدد الوفيات اليوم هو انعكاس لتفشي الفيروس منذ 3 أسابيع.

مخباط وفي حديث الى "صوت كل لبنان" اعتبر أن أي قرار سيتخذه المعنيون لناحية تمديد الاقفال أو إعادة فتح البلد تدريجيا يجب أن يكون مقروناً بسلسلة شروط، فاستمرار الاقفال يعني تأمين الدعم المالي للمياومين، أما إعادة الفتح التدريجي فتعني التشدد بالإجراءات.

وشدد مخباط على أن التردد بتلقي اللقاح ليس في مكانه وقد آن الأوان لبدء عملية التلقيح حتى نتمكن من لحظ انخفاض عدد الإصابات خلال شهرين أو ثلاثة.