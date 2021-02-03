لبنان

كتاب من عبد الصمد الى وزير الصحة عن لوائح النقابات الاعلامية للراغبين بتلقي اللقاح

Lebanon 24
03-02-2021 | 10:20
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وجهت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد كتابا إلى وزير الصحة الدكتور حمد الحسن، تضمن لوائح النقابات الإعلامية للراغبين بتلقي اللقاح المضاد لكورونا، وقد بلغ المجموع 2846 شخصا.

وكانت وزارة الإعلام قد طلبت من نقابات الإعلام، تزويدها بلائحتين، الأولى تتضمن أسماء المسجلين لديها، والثانية تتضمن أسماء الراغبين بتلقي اللقاح ممن سجلوا أسماءهم في المنصة الموحدة التابعة لوزارة الصحة، وذلك لتسهيل مهمة الوزارة في التأكد من صحة الأسماء المسجلة تحت خانة عامل في القطاع الإعلامي، كونها ستحصل على اللقاح ضمن الدفعة الأولى، بناء على طلب وزيرة الإعلام، بعدما صنفت منظمة الصحة العالمية الإعلاميين في خانة العاملين على الخطوط الأمامية في المعركة ضد وباء كورونا.

وستعمد وزيرة الإعلام إلى التنسيق مع وزير الصحة خلال المرحلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان بمقدور وزارة الصحة تأمين لقاحات لكل الإعلاميين المسجلين خلال الدفعة الأولى، وفي حال تعذر ذلك، ستطلب وزارة الإعلام من المؤسسات الإعلامية إعطاء أولويات ضمن لوائحها بناء على تقديرها لظروف العاملين لديها، بحيث ستعطى الأولوية للذين يعملون على الأرض وأولئك الذين تقتضي طبيعة عملهم الحضور في المؤسسات الإعلامية.
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