لبنان

لا حلول لازمة النفايات في مخيم البداوي والمشكله الى تفاقم

Lebanon 24
03-02-2021 | 10:30
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بعد رفض رئيس بلدية البداوي حسن غمرواي نقل نفايات مخيم البداوي الى مكب طرابلس مطالبا الاونروا بمبلغ مالي مقابل ذلك وبعد سلسلة اتصالات مع المعنيين،افادت مصادر ان اسامه بركه مدير الاونروا في الشمال ابلغ الفصائل الفلسطينيه امس بأن الاونروا غير قادره على دفع هذا المبلغ الكبير الذي طلبه غمرواي وبهذا لن تنقل نفايات المخيم الى مكب طرابلس،المصدر افاد بأنه سيتم نقل نفايات جغرافيا مخيم البداوي الى مكب سرار على ان يستثنى من ذلك نفايات الحاره اللبنانيه والاخوه السوريين،وبناء عليه يتم وضع حراسه على مكان نقل النفايات في مخيم البداوي للتأكد من نقل فقط نفايات المخيم،وبهذا ستشهد الحاراه اللبنانيه والتي يقطنها عشرات اللبنانيين ازمة نفايات بعد قرار بلدية البداوي.
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