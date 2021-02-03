لبنان

وفاة رئيس بلدية حالات بعد اصابته بـ "الكورونا"

Lebanon 24
03-02-2021 | 10:30
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توفي رئيس بلدية حالات شارل باسيل بعد اصابته بفيروس "كورونا"، حيث كان يعالج منذ أسبوعين في مستشفى سيدة مارتين في جبيل.
 
أسرة موقع "لبنان 24" تتقدم من عائلة الفقيد بأحّر التعازي.

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