وفاة رئيس بلدية حالات بعد اصابته بـ "الكورونا"

توفي رئيس بلدية حالات شارل باسيل بعد اصابته بفيروس "كورونا"، حيث كان يعالج منذ أسبوعين في مستشفى سيدة مارتين في جبيل.

أسرة موقع "لبنان 24" تتقدم من عائلة الفقيد بأحّر التعازي.