لبنان

تعزيزات في سرايا طرابلس.. وتحويل المدخل الرئيسي

Lebanon 24
03-02-2021 | 10:36
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وصلت منذ صباح اليوم الى سرايا طرابلس تعزيزات لقوى الامن الداخلي بالاضافة لكمية كبيرة من القنابل المسيّلة للدموع والذخيرة وذلك تمهيداً للاعتصام الذي سيقام بعد ظهر غد امام السرايا، والذي كان قد دعا اليه عدد من المعتصمين، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وتم تحويل المدخل الاساسي للسرايا الى مدخل قصر العدل الخلفي وذلك بعد اغلاق المدخل الرئيسي بالكامل لحين انتهاء تعزيزه وصيانته بعد حرقه وخلعه سابقاً. وتزامناً أخذت قوى الامن الداخلي اجراءات مشددة عند مدخل قصر العدل.
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