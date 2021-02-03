لبنان

وفد من أمل في طرابلس موفدا من بري

Lebanon 24
03-02-2021 | 11:08
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زار وفد من هيئة العمل البلدي في حركة "أمل"، تقدمه مسؤول الهيئة في جبل لبنان علي الحاج مدينة طرابلس، موفدا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان في استقباله رئيس البلدية الدكتور رياض يمق.
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طرابلس

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