وفد من أمل في طرابلس موفدا من بري

زار وفد من هيئة العمل البلدي في حركة "أمل"، تقدمه مسؤول الهيئة في جبل لبنان علي الحاج مدينة طرابلس، موفدا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان في استقباله رئيس البلدية الدكتور رياض يمق.