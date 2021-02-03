في كفرشيما... توقيف رجل وزوجته بجرم ترويج مخدرات

أوقفت دورية من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في كفرشيما المدعو ح. ز. بجرم تجارة وترويج مخدرات.وكان على متن جيب نيسان باترول. ضبط بحوزته 58 ظرف من مادة الكوكايين و8 حبات SIOFOR .تبين انه يوجد بحقه مذكرة توقيف عدد 6 بجرم تجارة مخدرات ومحاولة قتل .ومذكرة إلقاء قبض عدد 3 بجرم محاولة قتل وسطو مسلح وسرقة وتزوير. وخلاصة حكم بجرم تأليف عصابة وسلب تقضي بحبسه مدة 15 سنة.كما تم توقيف زوجته ز. ز. بجرم ترويج وتعاطي مخدرات.