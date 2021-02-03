لبنان

الأمطار عائدة.. برق ورعد وثلوج في هذا الموعد

Lebanon 24
03-02-2021 | 11:28
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، و انخفاضها في المناطق الداخلية ورياح ناشطة احيانا. تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها في المناطق الداخلية والجنوبية في الفترة الليلية وتكون مترافقة مع برق و رعد، كما تتساقط الثلوج على 1900متر وما فوق. تخف حدة الامطار في فترة ليل الخميس/ فجر الجمعة و يتكون الضباب على المرتفعات في تلك الفترة.


وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس ماطر.
- معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و 19 درجة مئوية.



- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم يتحول تدريجيا ابتداء من بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار ورياح ناشطة ،خصوصا في المناطق الشمالية مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية و دون تعديل في المناطق الداخلية .


الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، و انخفاضها في المناطق الداخلية ورياح ناشطة احيانا. تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها في المناطق الداخلية والجنوبية في الفترة الليلية وتكون مترافقة مع برق و رعد، كما تتساقط الثلوج على 1900متر وما فوق. تخف حدة الامطار في فترة ليل الخميس/ فجرالجمعة ويتكون الضباب على المرتفعات في تلك الفترة.


الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع هطول امطار صباحية خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية، وثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. تنحسر الامطار في فترة الظهيرة و يستمر تكون الضباب على المرتفعات.


السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية و ارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.


- الحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 13الى 19 درجة، في الداخل من 5 الى 20 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية شرقية ، سرعتها بين 15و 30 كلم/س تشتد احيانا لتصل الى 45 كلم/س شمال البلاد.
- الانقشاع: جيد.
- الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 25 و 65%.
- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,33
- ساعة غروب الشمس: 17,12

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