نسبة العنف الأسري في لبنان ارتفعت 96.5 %.. وتذكير بالخط الساخن

أعلن رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، أنّ "هناك ارتفاعا كبيرا وواضحا بالعنف الأسري بنسبة 96,5 بالمئة.

وأوضح مسلم في مداخلة تلفزيونيّة عبر الـ LBCI أنّ "نسبة العنف الأسري ارتفعت بشل كبير خلال فترة كورونا والحجر المنزلي"، ولفت إلى أنّ الخط الساخن الّذي وضعته قوى الأمن الداخلي (1745) كان بمثابة خلاص للضحايا والمعنّفات".

وأكّد مسلم أنّ "من واجبات قوى الأمن حماية ضحايا العنف"، مشيراً إلى أنّ "العناصر والضبّاط الّذين يجيبون على الخط الساخن خَضعوا لورشات عمل وتدريبات متعلقة بالعنف الأسري، لمعرفة كيفيّة الرد على الضحيّة والمتابعة والاستجابة".