خروق جوية وبحرية معادية جنوبا

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي بتاريخ 2 / 2 / 2021 ما بين الساعة 15.53 والساعة 15.55، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 185 مترا.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".وفي بيان آخر افادت المديرية انه "بتاريخ 2 / 2 / 2021 اعتبارا من الساعة 9.35 ولغاية الساعة 18.55، تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".