ما حقيقة إتصال نصرالله - باسيل؟

نفت مصادر موثوقة كل ما اشيع عن اتصال جرى في الايام الماضية بين الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، "من اجل الضغط على الاخير للتنازل عن مطلبه بالثلث المعطل".ووفق المصادر فان آخر اتصال بين الرجلين حصل قبل نحو شهر، وذلك لتنسيق المواقف المرتبطة بالملف الحكومي وبملفات اخرى.وقالت المصادر انه" في حال كان القصد من التسريبات الحديث عن الاتصال المذكور، فعندها لا يمكن ربطه بالضغط على باسيل من اجل التخلي عن الثلث المعطل، لانه في تلك المرحلة كانت الظروف مختلفة ".