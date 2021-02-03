الوفيات بكورونا تجاوزت الـ1% من نسبة المصابين.. البزري محذراً وهذا ما قاله عن فتح البلد

حذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عبد الرحمن البزري من تجاوز نسبة الوفيات بكورونا الـ1% من نسبة المصابين اليوم، معتبرًا أنّ هذا الرقم غير مريح و"نحتاج لدراسته اكثر".

وأكد البزري في حديثٍ لقناة "الجديد" أنّ "الدولة لا تتقاضى اي أموال من صندوق النقد الدولي عن المرضى الذين يتوفون بسبب فيروس كورونا".أمّأ عن اللقاحات، أوضح أنّه "اصبح لدينا لقاحات غير لقاحات "الفايزر" وشركة "كوفاكس" عرضت علينا لقاح "استرازنيكا" كما ان اللقاح الروسي مريح جداً وقد حصلنا على دراسة عن هذا اللقاح".ولفت البزري إلى أنّه مع فتح البلد تدريجيًا لأنّ الاقفال من الناحية الطبية مفيد لكن من الناحية الاجتماعية والاقتصادية سيء.