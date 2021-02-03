لبنان

بعد ظاهرة سرقة "الريغارات".. "مصلحة الليطاني" تتحرّك!

Lebanon 24
03-02-2021 | 12:59
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أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في بيان أنّها وبعد رصدها إقدام مجهولين على سرقة أغطية "الريغارات" والموزعات التابعة لمشروع ريّ البقاع الجنوبي في منطقة القرعون - البقاع الغربي، تقدّمت المصلحة بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية  في البقاع - مخفر القرعون ضدّ مجهول وطلبت تكليف الادلة الجنائية لتحديد المدعى عليهم ولملاحقتهم مع كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا بالجرائم المنصوص عنها في المواد 747 و638 و595 و381 و335 و379 و322 و323 و309 من قانون العقوبات".

واشارت المصلحة الى ان "تمادي ظاهرة السرقات لا سيما اغطية الريغارات والكابلات والقساطل والانشاءات المعدنية العائدة للمرافق العامة، يوجب تشديد الاجراءات الامنية للاجهزة الامنية المعنية".
 
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