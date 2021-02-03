تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق جزين وبنت جبيل وصيدا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي فوق منطقة جزين وعلى علو متوسط.



كما يسجل الآن تحليق لطائرات العدو الاسرائيلي في سماء قضاء بنت جبيل على علو متوسط .





كما يحلق الطيران الحربي المعادي فوق مدينة صيدا وشرقها على ارتفاع متوسط.