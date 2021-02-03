لبنان

توقيف شخص بجرم ابتزاز عبر الانترنت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-02-2021 | 13:13
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أوقف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في البترون المدعو خ. م. (مواليد ١٩٧١) لبناني، بجرم تهديد وابتزاز عبر الإنترنت.
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خاص "لبنان 24"

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