قطع الطرقات المؤدية الى ساحة القبة في طرابلس.. واعتصام امام مركز المخابرات

نفذ اهالي الموقوفين بأعمال شغب طرابلس اعتصاماً امام مركز مخابرات الجيش في القبة احتجاجاً على التوقيفات.



وقد قطع الاعالي عدة طرقات في القبة لساعات، ثم قطعوا مستديرة القبة مطالبين بالافراج عن الموقوفين.

ثم اُعيد فتح جميع الطرقات في وقت لاحق.