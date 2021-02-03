لبنان

رحيل رئيس الاتحاد اللبناني للمحركات المائية ادمون شاغوري جراء اصابته بفيروس كورونا

Lebanon 24
03-02-2021 | 13:15
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 نعى الاتحاد اللبناني للمحركات المائية رئيسه ادمون شاغوري الذي توفي جراء اصابته بفيروس كورونا.


وسبق لشاغوري تولي رئاسة الاتحاد لليخوت بين 1989 و2016 تاريخ انتقاله الى رئاسة اتحاد المحركات المائية. كما تولى مهاما رياضية عالمية،


واضطلع بمهام القنصل الفخري لسفارة الأوروغواي في لبنان.
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