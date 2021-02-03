عائلة المر شكرت المعزين برحيله

شكرت عائلة النائب الراحل ميشال المر المعزين برحيله، وقالت في بيان:

"ببالغ الشكر، نتقدم من اللبنانيين على تعازيهم الحارة برحيل دولة الرئيس ميشال المر، وما أبدوه من محبة وتقدير لشخصه ودوره في خدمة لبنان واللبنانيين مدى 60 عاما من حياته. ونخص بالذكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، فخامة الرئيسين امين الجميل واميل لحود، المرجعيات الدينية وخصوصا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وبطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي والسادة المطارنة، السادة الوزراء والنواب ورؤساء الاحزاب والتيارات والشخصيات السياسية، أعضاء السلك الديبلوماسي العرب والأجانب، المرجعيات القضائية وفي مقدمها المدعي العام التمييزي، القيادات العسكرية والامنية، الفاعليات الاقتصادية والمصرفية، الاعلاميين وفي مقدمهم نقيبا الصحافة الاستاذ عوني الكعكي والمحررين الاستاذ جوزف القصيفي، ورؤساء الاتحادات البلدية والبلديات والمخاتير والقيادات النقابية والاتحادات الرياضية والجمعيات والاندية".

وشكرت ايضا "أهلنا وأصدقاءنا وجميع محبي ابو الياس على تفهمهم دعوتنا الى التزام الاجراءات الرسمية المتخذة في حال الطوارئ الصحية لمكافحة وباء كورونا، على أمل أن نقيم قداسا عاما على نية دولة الرئيس الراحل عندما تسمح الظروف".

وعاهدت على ان "نواصل مسيرة دولة الرئيس ميشال المر في خدمة لبنان سياسيا وانمائيا واجتماعيا، وأن نستمر في الوقوف الى جانب اللبنانيين عموما واهالي المتن الاعزاء خصوصا".