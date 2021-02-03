اعتداء بالضرب والسرقة على طبيب أثناء توجهه الى عمله

استنكرت نقابة اطباء لبنان في بيان صدر عن نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، " اشد الاستنكار الاعتداءات بالضرب والشتم والسباب والسرقة التي تعرض لها الطبيب حمزة محمد قصاص ‏أثناء توجهه إلى عمله، ‏ وتطلب من الجهات الأمنية والقضائية المختصة ملاحقة المعتدين لمعرفة هويتهم وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم واعادة المسروقات كافة وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات ‏بهم صونا للحق والعدالة، وحفاظا ‏على حقوق الاطباء وكرامتهم، خصوصا بعد تفاقم ‏أزمة هجرتهم اخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان".

وأكد البيان أن ‏"الأعتداءات المتكررة على الجسم الطبي الذي يتفانى في ممارسة رسالته الإنسانية في هذه الأوقات العصيبة والحرجة، يستوجب العمل بسرعة قصوى على إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بحصانة الطبيب المهنية من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية، تمهيدا لإقرارها من قبل المجلس النيابي"، مشيرا الى ان "الخطر الداهم الناجم عن هذه الإعتداءات لم يعد يحتمل أي تأخير سواء على صعيد إصدار التشريعات أو على صعيد التدابير الأمنية والقضائية اللازمة لمواجهته".

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