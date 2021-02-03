لبنان

خلافات حزبية داخل "القومي".. هذا ما حصل في البترون (فيديو)

Lebanon 24
03-02-2021 | 13:58
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دخلت مجموعة محازبي لـ"الحزب السوري القومي الاجتماعي" إلى مكتب الحزب في البترون، حيث أشارت المعلومات المتوفّرة إلى أنّه يأتي على خلفية خلافات في داخل الحزب بعد الإنتخابات الداخلية الأخيرة.
 
وفي التفاصيل، فإنّ أنصار رئيس الحزب السابق، النائب أسعد حردان، قاموا بالدخول إلى عدة مكاتب للحزب، وقد حضر عدد من مناصري حردان وسيطروا على مركز الحزب في البترون وقد وصل الجيش وطلب منهم لمغادرة إلا أنّهم لم يستجيبوا. 
 
وانتشر مقطع فيديو لأحد الأشخاص يدّعي أنّه "ناظر تدريب البترون في الحزب"، عزيز عليوى، وإلى جانبه مسلّحان، أعلن فيه "أنّنا اضطررنا لأخد القرار باستخدام المكتب بعدما تمّ رفض تسلمينا إياه، وهذا المركز هو ملك للحزب وليس لأي شخص، وسنحافظ عليه بدمنا، وأي محاولة من أي شخص للتعدّي على المركز نعتبره من الخائنين". 
 
ولاحقًا، قال عميد الإعلام في "القومي"، فراس الشوفي، لـ"الجديد" إنّ "مجموعة مسلّحة تابعة للنائب أسعد حردان اقتحمت مكتب الحزب في البترون أمس ولم يحصل إشكال لأنّه لا يوجد أحد في المكتب". 
 
 
 
 
 
 
 
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