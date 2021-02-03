لبنان

وقفة احتجاجية لطلاب حاصبيا والمنطقة اعتراضا على قرار وزير التربية

Lebanon 24
03-02-2021 | 13:50
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نفذ عدد من طلاب حاصبيا والمنطقة، وقفة إحتجاجية في ساحة السرايا الشهابية، إعتراضا على قرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال بشأن ساعات التدريس ، مطالبين الوزارة بالعودة عن القرار "المجحف الذي اتخذ بحق الطلاب".
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طلاب حاصبيا

وزير التربية

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