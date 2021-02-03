وقفة احتجاجية لطلاب حاصبيا والمنطقة اعتراضا على قرار وزير التربية

نفذ عدد من طلاب حاصبيا والمنطقة، وقفة إحتجاجية في ساحة السرايا الشهابية، إعتراضا على قرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال بشأن ساعات التدريس ، مطالبين الوزارة بالعودة عن القرار "المجحف الذي اتخذ بحق الطلاب".