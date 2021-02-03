لبنان

لم يتمكن من سحب معاشه.. فأطلق النار على الصراف الآلي (فيديو)

Lebanon 24
03-02-2021 | 13:54
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أفاد مراسل "لبنان 24" عن إقدام عسكري على إطلاق النار على الصراف الآلي في أحد البنوك، وذلك بعدما لم يتمكن من سحب معاشه بسبب عدم وجود المال داخله.
 
 
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