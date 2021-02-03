لبنان

توقيف متهم بقضية محاولة قتل.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-02-2021 | 14:03
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تمكنت مخابرات الجيش، صباح اليوم الاربعاء، من توقيف المدعو حسن ف. من بلدة دبعل - الضنية بعد رصده في منطقة مجدليا - قضاء زغرتا.

والموقوف متهم بمحاولة قتل المواطن خالد غ. في منطقة سير - الضنية منذ مدة.

وتم تحويله للجهات المختصة. 
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