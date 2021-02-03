توقيف متهم بقضية محاولة قتل.. اليكم التفاصيل

تمكنت مخابرات الجيش، صباح اليوم الاربعاء، من توقيف المدعو حسن ف. من بلدة دبعل - الضنية بعد رصده في منطقة مجدليا - قضاء زغرتا.والموقوف متهم بمحاولة قتل المواطن خالد غ. في منطقة سير - الضنية منذ مدة.وتم تحويله للجهات المختصة.