بلدية قرطبا: اجراءات فورية في البلدة بسبب ارتفاع عدد المصابين

اتخذت بلدية قرطبا، بعد اجتماع عاجل لمجلسها برئاسة فادي مرتينوس، عددا من الاجراءات الفورية، بسبب ارتفاع عدد المصابين بجائحة الكورونا.

وقد عممت البلدية الاجراءات المقررة على صفحتها الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لتكون في متناول ابناء البلدة وقاطنيها والجوار.

وأعلنت البلدية ان قنصل صربيا في لبنان جوزف مرتينوس قد تبرع بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية لتعزيز اجراءات مكافحة الجائحة في النطاق البلدي لبلدة قرطبا.